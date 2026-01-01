Achetez un nom de domaine .xyz

12,99  €ÉCONOMISEZ 85 %
1,99  € /1ère année

Enregistrez votre domaine .xyz aujourd'hui pour créer un nom court et mémorable pour votre site web.

.xyz
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Un nom de domaine en .xyz gratuit pendant 12 mois avec le plan Business.

Free .xyz domain

Que signifie le nom de domaine .xyz ?

Le domaine .xyz est un nom de domaine de premier niveau qui a été créé sans signification ou association inhérente à une industrie, pour offrir plus de choix aux utilisateurs. XYZ fait référence aux générations X, Y et Z – la nouvelle vague d'innovateurs numériques, c'est donc parfait pour quiconque souhaite créer quelque chose de nouveau en ligne.
.xyz domain

Pourquoi choisir le TLD .xyz ?

Le TLD .xyz est devenu un leader sur le marché des noms de domaine. Audacieux, polyvalent et très abordable, un nom de site web .xyz se démarquera parmi les .com, .net et .org. Vous pouvez enregistrer des domaines .xyz pour construire n'importe quel site web ou boutique en ligne, et votre marché cible vous verra comme une marque de nouvelle génération.
.xyz domain

Explore the possibilities from our TLD list

.ai

.club

.co

.com

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.app

.at

.ca

.cc

.ch

.dev

Voir plus

FAQ sur le nom de domaine .xyz

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .xyz.

Un nom de domaine .xyz est-il bon ?

Les noms de domaine .xyz sont-ils malveillants ?

Combien coûte un nom de domaine .xyz ?

Pourquoi les noms de domaine .xyz sont-ils si bon marché ?

À quoi sert le TLD .xyz ?

Le .xyz est-il meilleur que le nom de domaine de premier niveau .com ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.