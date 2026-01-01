Aucun TLD n'est intrinsèquement malveillant. De ce fait, un site .xyz est aussi sûr qu'un site utilisant des extensions plus populaires comme .com.

Pour protéger votre site, Hostinger fournit des certificats SSL gratuits pour crypter vos données et celles de vos clients.

Hostinger offre également un service gratuit de protection de la vie privée WHOIS qui masque vos données sur les bases de données publiques, empêchant les emails indésirables. Ce service est disponible pour toute personne enregistrant un nouveau nom de domaine.