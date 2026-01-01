Geen enkele TLD is inherent schadelijk. Daarom is een .xyz-website net zo veilig als een website met een populairdere extensie, als .com.

Ter bescherming van je website biedt Hostinger gratis SSL-certificaten aan waarmee je je eigen gegevens en die van je klanten kunt versleutelen.

Hostinger biedt ook een gratis Whois-domeinprivacydiensten aan. Deze dienst verbergt je gegevens op openbare databases, waardoor je geen ongewenste spam-e-mails ontvangt. Deze dienst is beschikbaar voor iedereen die een nieuwe domeinnaam registreert.