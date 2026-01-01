Trek de juiste markt aan met een .es-domein

.es
Laat Spanje weten dat je bedrijf bestaat

Wil je je online aanwezigheid in Spanje vergroten? Vertaal dan niet alleen de content van je site naar het Spaans, maar registreer ook een .es-domeinnaam! Met meer dan 1,9 miljoen geregistreerde domeinen wordt deze domeinextensie namelijk sterk geassocieerd met alles wat met Spanje te maken heeft.
Sluit je aan bij miljoenen webmasters en online bedrijfseigenaren van over de hele wereld die hun succes hebben opgebouwd met een .es-adres.
.es domain

Waarom zou ik kiezen voor een .es-domein?

Of je nu eigenaar bent van een grote onderneming of van een kleine webshop, met een .es-domeinextensie wordt je site automatisch geassocieerd met Spanje. Je website wordt waardoor veel toegankelijker voor Spaanssprekende gebruikers.
.es domain

.es-domein FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .es-domeinnamen.

Wat is een .es-domein?

Bij welk land hoort het .es-domein?

Wie kan een .es-domein registreren?

Hoeveel kost een .es domein?

Hoe kan ik mijn domein migreren?

