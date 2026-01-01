Mit einer .es-Domain den richtigen Markt ansprechen

Registrieren Sie noch heute Ihren .es-Domainnamen und bringen Sie spanische Nutzer auf Ihre Website.

.es
Informieren Sie Spanien über Ihr Unternehmen

Neben der Übersetzung Ihrer Website ist ein lokaler Domainname eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Online-Präsenz in Spanien zu verbessern. Mit über 1,9 Millionen registrierten Domains wird diese länderspezifische TLD stark mit dem Spanischen assoziiert.
Werden Sie Teil von Millionen von Webmastern und Online-Unternehmern in aller Welt, die mit einer .es-Adresse erfolgreich sind.
.es domain

Warum eine .es-Domain wählen?

Egal, ob Sie ein großes Unternehmen oder einen kleinen Online-Shop besitzen, die Registrierung einer .es-Domain-Endung verbindet Ihre Website und Ihr Unternehmen mit Spanien und macht sie für spanischsprachige Internetnutzer leichter zugänglich.
.es domain

.es Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .es-Domain

Was ist die .es-Domain?

Zu welchem Land gehören .es-Domainnamen?

Wer kann .es-Domains registrieren?

Wie viel kostet eine .es-Domain?

Wie kann ich eine Domain übertragen?

