Warum sollte man einen .events-Domainnamen verwenden?

Eine .events-Domain stärkt das Vertrauen und verbessert die Auffindbarkeit. Sie macht Ihren Zweck sofort deutlich und verschafft Ihrer Website einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere bei der Bewerbung in sozialen Medien oder Printmedien.

Da sie spezifischer ist als herkömmliche Domains, ist es auch wahrscheinlicher, dass Sie sich den exakten Namen Ihrer Veranstaltung oder Marke sichern können.

Bereit, Tickets zu verkaufen, Details zu teilen oder für Aufsehen zu sorgen? Registrieren Sie noch heute Ihre .events-Domain und geben Sie Ihrer Veranstaltung die Online-Bühne, die sie verdient.