Marque no seu calendário

O domínio .events é ideal para planejadores de eventos, espaços para eventos, promotores, organizadores de conferências, plataformas de venda de ingressos e grupos comunitários. Também é ótimo para casamentos, festivais, encontros sazonais ou comemorações de datas importantes.

Se o seu site gira em torno de datas, participantes e experiências, o domínio .events informa ao seu público exatamente o que eles encontrarão.