Dê destaque aos seus planos com um domínio .events
R$ 290,99ECONOMIZE 75%R$ 71,99 /1º ano
Um domínio .events é ótimo para organizadores, locais ou plataformas promoverem shows, encontros ou lançamentos.
Marque no seu calendário
O domínio .events é ideal para planejadores de eventos, espaços para eventos, promotores, organizadores de conferências, plataformas de venda de ingressos e grupos comunitários. Também é ótimo para casamentos, festivais, encontros sazonais ou comemorações de datas importantes.
Se o seu site gira em torno de datas, participantes e experiências, o domínio .events informa ao seu público exatamente o que eles encontrarão.
Por que usar um nome de domínio .events?
Um domínio .events ajuda a aumentar a confiança e a visibilidade. Ele deixa seu propósito imediatamente claro e dá ao seu site uma vantagem no marketing, especialmente ao promovê-lo em mídias sociais ou impressos.
Por ser mais específico do que os domínios tradicionais, você também tem mais chances de garantir o nome exato do seu evento ou da sua marca.
Pronto para vender ingressos, compartilhar detalhes ou gerar expectativa? Registre seu domínio .events hoje mesmo e dê ao seu evento o palco online que ele merece.