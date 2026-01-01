Sua chave de acesso ao mercado de serviços jurídicos.
Ao contrário do .law, que é reservado para profissionais jurídicos licenciados, o domínio .legal está aberto a qualquer pessoa na área jurídica – seja você um prestador de serviços jurídicos, um gestor de recursos de compliance, um desenvolvedor de plataformas de tecnologia jurídica ou simplesmente alguém que busca tornar o direito mais acessível online.
Deixe que sua experiência jurídica fale por si só.
Um domínio .legal agrega profissionalismo à sua presença online, demonstrando aos visitantes que encontraram uma fonte confiável. É a opção ideal para advogados autônomos, escritórios boutique, consultores jurídicos e mediadores que desejam construir uma marca sólida desde o primeiro contato.
Por exemplo, você pode oferecer consultoria jurídica corporativa através de startuphelp.legal ou destacar serviços de nicho com dataprivacy.legal. Um domínio .legal reforça sua especialização e seus valores, mostrando claramente aos clientes em potencial exatamente o que você oferece.
Independentemente da forma como você pratique, certifique-se de que seja legal.
O domínio .legal não é exclusivo para escritórios de advocacia tradicionais. É também uma escolha inteligente e inovadora para educadores jurídicos, defensores de políticas públicas, consultores de compliance e até mesmo blogueiros que escrevem sobre temas jurídicos.
Além disso, o domínio de nível superior (TLD) funciona em diversos setores e especialidades – desde organizações sem fins lucrativos de direito ambiental e especialistas em propriedade intelectual até plataformas SaaS que oferecem contratos automatizados. Ele proporciona uma identidade limpa e profissional, fácil de lembrar e que pode atrair o público certo.
