O que é um domínio .ws?

A extensão .ws é o domínio de topo de código de país (ccTLD) para Samoa. No entanto, como qualquer pessoa no mundo pode registrar e usar esse TLD, .ws passou a ser a sigla para WebSite ou Web Service.

Chegou a hora de se libertar do saturado mercado de domínios .com e deixar sua marca na internet com um domínio .ws hoje mesmo.