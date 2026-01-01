O que significa um domínio .click?

.click é um domínio que inspira ação e aproxima os leads da conversão. Desde a descoberta do seu conteúdo no Google até a realização de uma compra pelo seu site, tudo começa com um clique.

Se você deseja atrair mais leitores para as postagens do seu blog ou impulsionar as vendas do seu e-commerce, registre um domínio .click hoje mesmo e comece a fazer com que cada clique conte.