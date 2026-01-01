Aumente sua taxa de cliques com um domínio .click.
Atraia e converta leads com um domínio que estimule a interação.
O que significa um domínio .click?
.click é um domínio que inspira ação e aproxima os leads da conversão. Desde a descoberta do seu conteúdo no Google até a realização de uma compra pelo seu site, tudo começa com um clique.
Se você deseja atrair mais leitores para as postagens do seu blog ou impulsionar as vendas do seu e-commerce, registre um domínio .click hoje mesmo e comece a fazer com que cada clique conte.
Por que registrar um domínio .click?
- Memorável e orientado para a ação, perfeito para sites com chamadas à ação
- Aberto a todos, sem restrições de registro
- Ideal para páginas de destino, campanhas de marketing e links curtos
- Acessível e amplamente disponível em comparação com domínios premium
- Fácil de lembrar, aumentando o engajamento e as taxas de cliques.