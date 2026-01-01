Augmentez votre taux de clics avec un domaine .click
CHF 9.69ÉCONOMISEZ 83 %CHF 1.69 /1ère année
Attirez et convertissez des prospects grâce à un domaine qui favorise l'interaction.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Que signifie un domaine .click ?
.click est un domaine qui incite à l'action et rapproche les prospects de la conversion. De la découverte de votre contenu sur Google à l'achat sur votre site, chaque étape commence par un clic.
Si vous souhaitez attirer plus de lecteurs sur vos articles de blog ou booster vos ventes e-commerce, enregistrez un domaine .click dès aujourd'hui et faites en sorte que chaque clic compte.
Pourquoi enregistrer un domaine .click ?
Mémorable et incitatif, idéal pour les sites avec appels à l'action. Accessible à tous, sans restriction d'enregistrement. Parfait pour les landing pages, les campagnes marketing et les liens courts. Abordable et largement disponible, contrairement aux domaines premium. Facile à retenir, il améliore l'engagement et les taux de clics.