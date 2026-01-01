Que signifie un domaine .click ?

.click est un domaine qui incite à l'action et rapproche les prospects de la conversion. De la découverte de votre contenu sur Google à l'achat sur votre site, chaque étape commence par un clic.

Si vous souhaitez attirer plus de lecteurs sur vos articles de blog ou booster vos ventes e-commerce, enregistrez un domaine .click dès aujourd'hui et faites en sorte que chaque clic compte.