Un domaine .farm est un excellent choix pour les producteurs, les fournisseurs ou les entreprises «de la ferme à la table» qui souhaitent promouvoir leur travail en ligne.
Qu'est-ce qu'un domaine .farm ?
Le domaine .farm est idéal pour les professionnels et les organisations des secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et des domaines connexes.
Des entreprises «de la ferme à l'assiette» aux magasins d'aliments biologiques, ce nom de domaine indique clairement à votre public vos valeurs, avant même qu'il ne visite votre site.
Pourquoi choisir un nom de domaine en .farm ?
Un domaine en .farm apporte clarté et authenticité à votre adresse web. Il indique que votre contenu ou votre activité est lié à l'agriculture, ce qui facilite l'établissement d'une relation de confiance avec les visiteurs et la mise en relation avec le public cible.
C’est une alternative astucieuse aux noms de domaine génériques : plus descriptif, plus facile à valoriser et souvent plus simple à réserver. Et comme il est accessible à tous, nul besoin d’être agriculteur pour en utiliser un ; il suffit d’être passionné par ce mode de vie.
Semez les graines de votre croissance en ligne et enregistrez votre domaine .farm dès aujourd'hui.