O que é um domínio .farm?

O domínio .farm é perfeito para profissionais e organizações nas áreas de agricultura, horticultura, pecuária e campos relacionados.

Desde negócios que priorizam o conceito "da fazenda à mesa" até lojas de alimentos orgânicos, este domínio comunica ao seu público exatamente o que você representa – mesmo antes de eles visitarem seu site.