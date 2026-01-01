Deixe sua marca arrasar na web com um domínio .rocks
R$ 142,99ECONOMIZE 69%R$ 43,99 /1º ano
Um domínio .rocks adiciona instantaneamente energia e atitude à sua identidade online. Seja para promover música, construir uma comunidade de fãs ou simplesmente para ter um nome de domínio memorável, o .rocks dá ao seu site uma vantagem competitiva.
Faça barulho online com um domínio .rocks
Um domínio .rocks é um dos novos TLDs genéricos que podem funcionar bem para diversos casos de uso. Qualquer pessoa pode registrar um domínio .rocks – seja você um artista musical, podcaster, entusiasta, influenciador ou esteja construindo uma marca de estilo de vida – reivindique sua identidade online e destaque-se mostrando o que torna seu site incrível.
Ter ".rocks" na URL do seu site comunica a sua personalidade logo no primeiro contato online com o seu público. É ideal para usar em páginas promocionais, biografias em redes sociais, sites de eventos ou qualquer projeto onde o tom seja otimista e envolvente.
Diga em voz alta. Diga com orgulho. Diga com .rocks
Um domínio .rocks torna instantaneamente seu endereço web mais dinâmico e memorável. Ele mostra ao seu público que você não é apenas mais um site, mas que oferece algo empolgante.
A palavra rocks é informal e amplamente compreendida. Portanto, você pode usá-la para injetar diversão na sua marca – como em guitarlessons.rocks ou yourname.rocks. É cativante e pode potencialmente transformar seu domínio em um assunto de conversa.
Além disso, como .rocks é um domínio de nicho, você pode criar um nome de domínio com muito mais personalidade e criatividade. Se você tem a ideia perfeita para o nome do seu espaço online, registre-a hoje mesmo e deixe sua marca brilhar na internet de uma forma única.