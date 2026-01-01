Faça barulho online com um domínio .rocks

Um domínio .rocks é um dos novos TLDs genéricos que podem funcionar bem para diversos casos de uso. Qualquer pessoa pode registrar um domínio .rocks – seja você um artista musical, podcaster, entusiasta, influenciador ou esteja construindo uma marca de estilo de vida – reivindique sua identidade online e destaque-se mostrando o que torna seu site incrível.

Ter ".rocks" na URL do seu site comunica a sua personalidade logo no primeiro contato online com o seu público. É ideal para usar em páginas promocionais, biografias em redes sociais, sites de eventos ou qualquer projeto onde o tom seja otimista e envolvente.