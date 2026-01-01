Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O domínio .org.uk é destinado a organizações sem fins lucrativos, instituições de caridade e organizações comunitárias sediadas no Reino Unido.

O que significa um domínio .org.uk?

O domínio .org.uk foi originalmente concebido para organizações sem fins lucrativos sediadas no Reino Unido. Rapidamente ganhou reputação de credibilidade e confiança no setor sem fins lucrativos.
Hoje, essa extensão de domínio está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, que queira associar seu site ao Reino Unido. Seja você responsável por uma instituição de caridade local, uma empresa sediada no Reino Unido ou um blog pessoal, um domínio .org.uk agrega autoridade e relevância local à sua presença online.
Por que usar um domínio .org.uk?

Um domínio .org.uk demonstra que sua organização está sediada no Reino Unido, ajudando a construir confiança e permitindo que seu público saiba que você é local. É uma ótima maneira de aumentar a credibilidade, especialmente para organizações sem fins lucrativos.
Embora o .org seja popular em todo o mundo, o .org.uk confirma sua credibilidade no Reino Unido. A extensão de domínio regional comunica claramente sua localização e ajuda as pessoas a se conectarem com sua missão local ou global.
Reivindique seu domínio .org.uk e comece a se conectar com a comunidade do Reino Unido.
