O que significa um domínio .org.uk?

O domínio .org.uk foi originalmente concebido para organizações sem fins lucrativos sediadas no Reino Unido. Rapidamente ganhou reputação de credibilidade e confiança no setor sem fins lucrativos.

Hoje, essa extensão de domínio está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, que queira associar seu site ao Reino Unido. Seja você responsável por uma instituição de caridade local, uma empresa sediada no Reino Unido ou um blog pessoal, um domínio .org.uk agrega autoridade e relevância local à sua presença online.