Seja você um coach pessoal, um educador online ou um centro de treinamento profissional, um domínio .training ajuda você a se destacar e a construir uma forte presença online no setor de educação e treinamento.

Construa sua credibilidade desde o primeiro contato online.

Um domínio .training sinaliza instantaneamente sua especialização, estabelecendo você como uma autoridade confiável em sua área. Usar a extensão em seu endereço web cria a base para sua marca profissional.
Seja para oferecer certificações, workshops ou cursos online, um domínio .training transmite claramente o foco do seu site, facilitando a compreensão da sua oferta por parte de potenciais clientes e alunos.
Como um domínio .training pode impulsionar sua marca?

Com um domínio .training, você terá um endereço rico em palavras-chave que pode melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de busca, ajudando você a se posicionar melhor em pesquisas relacionadas a educação e treinamento. Em outras palavras, você estará facilitando para que alunos e clientes encontrem você na internet.
Simplifique seus esforços de marketing utilizando um domínio memorável e específico para o seu setor. Um domínio .training é instantaneamente reconhecível e ajuda sua marca a se destacar.
Um domínio como math.training ou coding.training permite que você aproveite essa extensão de domínio (TLD) para criar nomes de domínio memoráveis e com potencial para se tornarem sua marca. Embora as possibilidades sejam infinitas, os nomes de domínio mais memoráveis tendem a ser registrados rapidamente. Então, garanta seu domínio .training perfeito hoje mesmo!
