Como um domínio .training pode impulsionar sua marca?

Com um domínio .training, você terá um endereço rico em palavras-chave que pode melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de busca, ajudando você a se posicionar melhor em pesquisas relacionadas a educação e treinamento. Em outras palavras, você estará facilitando para que alunos e clientes encontrem você na internet.

Simplifique seus esforços de marketing utilizando um domínio memorável e específico para o seu setor. Um domínio .training é instantaneamente reconhecível e ajuda sua marca a se destacar.

Um domínio como math.training ou coding.training permite que você aproveite essa extensão de domínio (TLD) para criar nomes de domínio memoráveis e com potencial para se tornarem sua marca. Embora as possibilidades sejam infinitas, os nomes de domínio mais memoráveis tendem a ser registrados rapidamente. Então, garanta seu domínio .training perfeito hoje mesmo!