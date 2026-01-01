Impulsione a inovação com um domínio .tf curto e impactante.
R$ 54,99 /1º ano
Procurando um domínio moderno e memorável? A extensão .tf oferece um nome e uma identidade marcantes para tudo o que você estiver criando online.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é, de fato, um domínio .tf e a história por trás dele.
A extensão de domínio .tf é originalmente o TLD de código de país para as Terras Austrais e Antárticas Francesas. À medida que mais pessoas buscam construir uma presença online de destaque, muitas estão usando-a para suas marcas, independentemente da localização geográfica.
Marcas inovadoras em tecnologia costumam usar domínios .tf como parte de sua identidade online. Sua natureza curta e cativante, combinada com sua associação a acrônimos populares como Team Fortress, TensorFlow e Transformers, o tornou um favorito em subculturas de nicho.
Por que um domínio .tf?
Um domínio .tf oferece espaço para criar um endereço web inteligente ou personalizado. É curto, impactante e se presta a jogos de palavras criativos e estratégias de domínio.
Também faz sucesso nos círculos de tecnologia e jogos, facilitando a conexão com públicos que apreciam marcas concisas e específicas para nichos de mercado.
Se você busca um domínio não convencional, mas profissional, o .tf oferece flexibilidade e personalidade — especialmente para projetos que não se encaixam em categorias tradicionais. Registre um domínio .tf para construir uma marca que seja distinta, moderna e memorável em um espaço online saturado.