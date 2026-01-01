O que é, de fato, um domínio .tf e a história por trás dele.

A extensão de domínio .tf é originalmente o TLD de código de país para as Terras Austrais e Antárticas Francesas. À medida que mais pessoas buscam construir uma presença online de destaque, muitas estão usando-a para suas marcas, independentemente da localização geográfica.

Marcas inovadoras em tecnologia costumam usar domínios .tf como parte de sua identidade online. Sua natureza curta e cativante, combinada com sua associação a acrônimos populares como Team Fortress, TensorFlow e Transformers, o tornou um favorito em subculturas de nicho.