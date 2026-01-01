Redefina o sucesso com um domínio .re
R$ 49,99 /1º ano
Seja para destacar a Ilha da Reunião ou para conquistar o mercado imobiliário, um domínio .re pode ser a escolha perfeita.
O que é um domínio .re?
Criado especificamente para a Ilha da Reunião, na França, o domínio de topo (TLD) .re está disponível para registro para qualquer pessoa residente nos países da UE, Suíça, Noruega, Islândia ou Liechtenstein. Gerenciado pela AFNIC, a mesma organização que também administra os domínios .fr, a extensão .re é uma escolha confiável e segura.
Registre hoje mesmo seu próprio domínio .re e aprimore o site da sua empresa.
Por que escolher um domínio .re?
- Destaque-se com um domínio menos saturado que .com ou .net
- Mais disponibilidade, oferecendo diversas opções para o nome perfeito para você
- Atraente, curto e fácil de lembrar para os visitantes
- Comumente reconhecido como abreviação de "imobiliária" – ideal para profissionais do ramo imobiliário
- Expanda facilmente para mercados de língua inglesa sem precisar comprar vários domínios.
