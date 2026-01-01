O que é um domínio .re?

Criado especificamente para a Ilha da Reunião, na França, o domínio de topo (TLD) .re está disponível para registro para qualquer pessoa residente nos países da UE, Suíça, Noruega, Islândia ou Liechtenstein. Gerenciado pela AFNIC, a mesma organização que também administra os domínios .fr, a extensão .re é uma escolha confiável e segura.

Registre hoje mesmo seu próprio domínio .re e aprimore o site da sua empresa.