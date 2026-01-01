Esteja presente quando for importante com um domínio .support
R$ 175,99ECONOMIZE 78%R$ 38,99 /1º ano
Ideal para oferecer ajuda técnica, auxílio comunitário ou atendimento ao cliente.
Por que registrar um domínio .support?
Transforme seu domínio em um espaço confiável para soluções, orientação ou suporte.
- Estabeleça expectativas claras – informe aos usuários que eles encontraram um recurso de suporte dedicado.
- Ofereça um domínio que transmita confiabilidade, assistência e acessibilidade.
- Facilite a busca por perguntas frequentes, informações de contato ou artigos de ajuda.
- Use-o para portais de atendimento ao cliente, páginas de doações, plataformas de saúde mental e muito mais.
O que é um domínio .support?
Um domínio .support é um domínio de nível superior orientado a serviços, ideal para empresas, organizações sem fins lucrativos e comunidades que oferecem ajuda e orientação. É comumente usado para bases de conhecimento, centros de suporte, plataformas de doações e microsites de atendimento ao cliente.
Seja para ajudar clientes a solucionar problemas, apoiar comunidades vulneráveis ou compartilhar recursos, esta extensão dá propósito, clareza e confiança ao seu domínio – tudo em uma só palavra.
Facilite o acesso e a confiança no seu apoio.
Informações de domínio para .support
TLD
.support
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09