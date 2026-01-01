O que é um domínio .support?

Um domínio .support é um domínio de nível superior orientado a serviços, ideal para empresas, organizações sem fins lucrativos e comunidades que oferecem ajuda e orientação. É comumente usado para bases de conhecimento, centros de suporte, plataformas de doações e microsites de atendimento ao cliente.

Seja para ajudar clientes a solucionar problemas, apoiar comunidades vulneráveis ou compartilhar recursos, esta extensão dá propósito, clareza e confiança ao seu domínio – tudo em uma só palavra.

Facilite o acesso e a confiança no seu apoio.