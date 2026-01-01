Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Dê vida ao seu conteúdo com um domínio .video

R$  230,99ECONOMIZE 78%
R$  49,99 /1º ano

Um domínio .video é ideal para criadores, marcas e educadores compartilharem conteúdo de vídeo, transmissões ou tutoriais online.

.video
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que é um domínio .video?

Um domínio .video foi criado para quem cria, compartilha ou exibe conteúdo em vídeo. Seja para construir um canal pessoal, hospedar tutoriais ou promover a mídia da sua marca, esse domínio informa ao seu público exatamente o que esperar.
É uma maneira inteligente e direta de tornar seu conteúdo mais fácil de encontrar, mais confiável e mais fácil de lembrar.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que registrar um domínio .video?

  • É claro e específico, informando aos visitantes que seu site é focado em vídeo.
  • Permite que você registre um nome que combine com sua marca, sem precisar competir por um domínio .com.
  • Ajuda os mecanismos de busca e os usuários a reconhecerem rapidamente seu tipo de conteúdo.
Funciona em diversos setores. Seja marketing, entretenimento ou educação, o formato .video é versátil e fácil de usar.
Dê o play em um domínio .video hoje mesmo.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.