Um domínio .video é ideal para criadores, marcas e educadores compartilharem conteúdo de vídeo, transmissões ou tutoriais online.
O que é um domínio .video?
Um domínio .video foi criado para quem cria, compartilha ou exibe conteúdo em vídeo. Seja para construir um canal pessoal, hospedar tutoriais ou promover a mídia da sua marca, esse domínio informa ao seu público exatamente o que esperar.
É uma maneira inteligente e direta de tornar seu conteúdo mais fácil de encontrar, mais confiável e mais fácil de lembrar.
Por que registrar um domínio .video?
- É claro e específico, informando aos visitantes que seu site é focado em vídeo.
- Permite que você registre um nome que combine com sua marca, sem precisar competir por um domínio .com.
- Ajuda os mecanismos de busca e os usuários a reconhecerem rapidamente seu tipo de conteúdo.
Funciona em diversos setores. Seja marketing, entretenimento ou educação, o formato .video é versátil e fácil de usar.
Dê o play em um domínio .video hoje mesmo.