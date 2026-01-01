O que é um domínio .video?

Um domínio .video foi criado para quem cria, compartilha ou exibe conteúdo em vídeo. Seja para construir um canal pessoal, hospedar tutoriais ou promover a mídia da sua marca, esse domínio informa ao seu público exatamente o que esperar.

É uma maneira inteligente e direta de tornar seu conteúdo mais fácil de encontrar, mais confiável e mais fácil de lembrar.