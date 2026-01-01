O que significa um domínio .me.uk?

O domínio .me.uk é ideal para criativos, freelancers, estudantes e profissionais residentes no Reino Unido que desejam um endereço web inconfundivelmente seu.

É também uma ótima opção para sites de currículo, blogs pessoais, páginas familiares ou qualquer projeto que reflita sua personalidade ou trabalho, mantendo-o vinculado ao Reino Unido.