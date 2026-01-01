Comece com o pé direito com um domínio .run
R$ 175,99ECONOMIZE 90%R$ 16,99 /1º ano
Um domínio .run é ideal para organizadores de corridas, clubes de corrida ou marcas de fitness que promovem eventos e equipamentos.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que significa um domínio .run?
A extensão de domínio .run foi criada para dar aos corredores, clubes e eventos um espaço online próprio. Ela indica imediatamente aos visitantes que seu site é sobre corrida, competições, treinamento ou um estilo de vida ativo.
Organizadores de maratonas, clubes de corrida e personal trainers usam o domínio .run para divulgar seus serviços. Você encontrará sites .run para tudo, desde inscrições em corridas e encontros de clubes até blogs de fitness, serviços de treinamento e lojas de equipamentos para corrida.
Por que usar um nome de domínio .run?
Um domínio .run indica imediatamente às pessoas que você faz parte do mundo da corrida. Esse reconhecimento ajuda a construir confiança e um senso de comunidade entre os corredores assim que eles acessam seu site.
.run é curto, relevante e fácil de lembrar – perfeito para branding. E como .run é uma extensão mais recente, você tem mais chances de garantir o nome exato que deseja, sem restrições especiais sobre quem pode se registrar.
Adquira já o seu domínio .run e comece a conectar-se com outros corredores do mundo todo.