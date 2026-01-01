O que significa um domínio .run?

A extensão de domínio .run foi criada para dar aos corredores, clubes e eventos um espaço online próprio. Ela indica imediatamente aos visitantes que seu site é sobre corrida, competições, treinamento ou um estilo de vida ativo.

Organizadores de maratonas, clubes de corrida e personal trainers usam o domínio .run para divulgar seus serviços. Você encontrará sites .run para tudo, desde inscrições em corridas e encontros de clubes até blogs de fitness, serviços de treinamento e lojas de equipamentos para corrida.