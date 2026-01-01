Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O show continuará com um domínio .show

R$  279,99ECONOMIZE 78%
R$  60,99 /1º ano

Um domínio .show oferece a artistas, criadores e empresas uma plataforma para apresentar seu conteúdo.

.show
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que é um domínio .show?

Um domínio .show foi criado para visibilidade. É um endereço web inteligente e expressivo para tudo aquilo que se destina a ser visto: como uma apresentação, uma transmissão ao vivo, uma demonstração de produto ou um portfólio.
Se você está exibindo talentos, contando histórias ou organizando eventos, um domínio .show ajuda a criar um espaço dedicado que parece selecionado e intencional.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um domínio .show?

  • É feito para visibilidade. Deixe os visitantes saberem que algo vale a pena a atenção deles.
  • É ideal para portfólios, páginas de eventos, transmissões ao vivo ou apresentações de produtos.
  • Permite que você encontre um nome de domínio limpo e alinhado à sua marca sem comprometer a disponibilidade.
Ideal para criadores e empresas. De artistas a profissionais de marketing, um domínio .show coloca seu trabalho em maior destaque.
Faça do seu site uma estrela com um domínio .show.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .show

TLD
.show
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

