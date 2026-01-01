O que é um domínio .show?

Um domínio .show foi criado para visibilidade. É um endereço web inteligente e expressivo para tudo aquilo que se destina a ser visto: como uma apresentação, uma transmissão ao vivo, uma demonstração de produto ou um portfólio.

Se você está exibindo talentos, contando histórias ou organizando eventos, um domínio .show ajuda a criar um espaço dedicado que parece selecionado e intencional.