O show continuará com um domínio .show
R$ 279,99ECONOMIZE 78%R$ 60,99 /1º ano
Um domínio .show oferece a artistas, criadores e empresas uma plataforma para apresentar seu conteúdo.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .show?
Um domínio .show foi criado para visibilidade. É um endereço web inteligente e expressivo para tudo aquilo que se destina a ser visto: como uma apresentação, uma transmissão ao vivo, uma demonstração de produto ou um portfólio.
Se você está exibindo talentos, contando histórias ou organizando eventos, um domínio .show ajuda a criar um espaço dedicado que parece selecionado e intencional.
Por que escolher um domínio .show?
- É feito para visibilidade. Deixe os visitantes saberem que algo vale a pena a atenção deles.
- É ideal para portfólios, páginas de eventos, transmissões ao vivo ou apresentações de produtos.
- Permite que você encontre um nome de domínio limpo e alinhado à sua marca sem comprometer a disponibilidade.
Ideal para criadores e empresas. De artistas a profissionais de marketing, um domínio .show coloca seu trabalho em maior destaque.
Faça do seu site uma estrela com um domínio .show.
Informações de domínio para .show
TLD
.show
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09