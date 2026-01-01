Projetado para dispositivos móveis, criado para o mundo todo.

Um domínio .mobi indica tanto ao seu público quanto aos mecanismos de busca que seu site está otimizado para dispositivos móveis. Perfeito para aplicativos, serviços móveis ou empresas com foco em dispositivos móveis, um domínio .mobi demonstra sua credibilidade no universo mobile.

Além disso, é memorável, fácil de personalizar com a sua marca e comunica o seu compromisso em oferecer uma experiência móvel de alta qualidade.