Dê vida à sua marca com um domínio .mobi.
Um domínio .mobi é feito para sites, aplicativos e serviços otimizados para dispositivos móveis, como celulares e tablets.
Projetado para dispositivos móveis, criado para o mundo todo.
Um domínio .mobi indica tanto ao seu público quanto aos mecanismos de busca que seu site está otimizado para dispositivos móveis. Perfeito para aplicativos, serviços móveis ou empresas com foco em dispositivos móveis, um domínio .mobi demonstra sua credibilidade no universo mobile.
Além disso, é memorável, fácil de personalizar com a sua marca e comunica o seu compromisso em oferecer uma experiência móvel de alta qualidade.
O TLD ideal para construir uma identidade de marca focada em dispositivos móveis.
Com os dispositivos móveis desempenhando um papel fundamental no aumento da produtividade, ter um domínio .mobi ajuda você a se manter à frente da concorrência. É a escolha perfeita para empresas que desejam atingir usuários de dispositivos móveis, dando ao seu site uma vantagem competitiva tanto nos rankings de busca quanto na experiência do usuário.
Não perca a oportunidade de construir uma identidade como uma marca focada em dispositivos móveis. Registre seu domínio .mobi hoje mesmo para garantir que seu site esteja acessível a usuários em qualquer lugar.