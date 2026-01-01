Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Eine .mobi-Domain ist für mobilfreundliche Websites, Apps und Dienste gedacht, die für Smartphones und Tablets optimiert sind.

.mobi
Entwickelt für mobile Geräte, gebaut für den globalen Markt

Eine .mobi-Domain signalisiert sowohl Ihren Nutzern als auch Suchmaschinen, dass Ihre Website für mobile Geräte optimiert ist. Sie eignet sich ideal für Apps, mobile Dienste oder Unternehmen mit einem Fokus auf mobile Endgeräte und unterstreicht Ihre Kompetenz im mobilen Bereich.
Außerdem ist es einprägsam, lässt sich leicht mit Ihrer Marke versehen und vermittelt Ihr Engagement für ein erstklassiges mobiles Nutzererlebnis.
.mobi-Domain

Die Top-Level-Domain (TLD) der Wahl für den Aufbau einer mobilen Markenidentität

Da mobile Geräte eine Schlüsselrolle bei der Steigerung der Produktivität spielen, verschafft Ihnen eine .mobi-Domain einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Sie ist die perfekte Wahl für Unternehmen, die mobile Nutzer ansprechen möchten, und sichert Ihrer Website einen Wettbewerbsvorteil sowohl im Suchmaschinenranking als auch bei der Nutzererfahrung.
Verpassen Sie nicht die Chance, sich als mobile-first Marke zu positionieren. Registrieren Sie noch heute Ihre .mobi-Domain, um sicherzustellen, dass Ihre Website auch unterwegs für Nutzer zugänglich ist.
.mobi-Domain

