Entwickelt für mobile Geräte, gebaut für den globalen Markt

Eine .mobi-Domain signalisiert sowohl Ihren Nutzern als auch Suchmaschinen, dass Ihre Website für mobile Geräte optimiert ist. Sie eignet sich ideal für Apps, mobile Dienste oder Unternehmen mit einem Fokus auf mobile Endgeräte und unterstreicht Ihre Kompetenz im mobilen Bereich.

Außerdem ist es einprägsam, lässt sich leicht mit Ihrer Marke versehen und vermittelt Ihr Engagement für ein erstklassiges mobiles Nutzererlebnis.