Stärken Sie Ihre Marke als Profi mit einer .pw-Domain.

.pw
Was ist eine .pw-Domain?

Ursprünglich den Bewohnern von Palau, einem Archipel in Ozeanien, vorbehalten, ist die .pw-Domain heute für jeden zugänglich, unabhängig vom Wohnort. .pw steht für Professional Web und eignet sich für Fachleute, die einen kurzen und einprägsamen Top-Level-Domainnamen (TLD) suchen.
Ob Anwalt, Arzt oder Softwareentwickler – zeigen Sie der Welt noch heute mit einer .pw-Domain, dass Sie in Ihrem Bereich hervorragend sind.
.pw-Domäne

Warum eine .pw-Domain wählen?

  • Ursprünglich Palaus ccTLD, jetzt als „Professional Web“ vermarktet
  • Günstig und weit verbreitet
  • Ideal für Freiberufler und Unternehmen mit dem Wunsch nach einem einzigartigen Branding
  • Kurz und flexibel für ein globales Publikum
.pw-Domäne

