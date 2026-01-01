Stärken Sie Ihre Marke als Profi mit einer .pw-Domain.
Was ist eine .pw-Domain?
Ursprünglich den Bewohnern von Palau, einem Archipel in Ozeanien, vorbehalten, ist die .pw-Domain heute für jeden zugänglich, unabhängig vom Wohnort. .pw steht für Professional Web und eignet sich für Fachleute, die einen kurzen und einprägsamen Top-Level-Domainnamen (TLD) suchen.
Ob Anwalt, Arzt oder Softwareentwickler – zeigen Sie der Welt noch heute mit einer .pw-Domain, dass Sie in Ihrem Bereich hervorragend sind.
Warum eine .pw-Domain wählen?
- Ursprünglich Palaus ccTLD, jetzt als „Professional Web“ vermarktet
- Günstig und weit verbreitet
- Ideal für Freiberufler und Unternehmen mit dem Wunsch nach einem einzigartigen Branding
- Kurz und flexibel für ein globales Publikum