Was ist eine .pw-Domain?

Ursprünglich den Bewohnern von Palau, einem Archipel in Ozeanien, vorbehalten, ist die .pw-Domain heute für jeden zugänglich, unabhängig vom Wohnort. .pw steht für Professional Web und eignet sich für Fachleute, die einen kurzen und einprägsamen Top-Level-Domainnamen (TLD) suchen.

Ob Anwalt, Arzt oder Softwareentwickler – zeigen Sie der Welt noch heute mit einer .pw-Domain, dass Sie in Ihrem Bereich hervorragend sind.