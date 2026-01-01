Heben Sie Ihren Namen mit einer .kim-Domain hervor.
Eine .kim-Domain ist für persönliche Websites gedacht, insbesondere für solche mit dem Nachnamen Kim oder für Projekte zur koreanischen Identität.
Was bedeutet eine .kim-Domain?
Diese Domain, die ursprünglich auf dem beliebten koreanischen Nachnamen „Kim“ basiert, erfreut sich weltweiter Beliebtheit. Sie eignet sich perfekt für Personen mit dem Namen Kim, Familienwebseiten, kreative Portfolios, Berater oder alle, die eine namensbasierte Webseite erstellen möchten.
Es eignet sich auch hervorragend für Marken oder Organisationen, die KIM als Abkürzung verwenden – so erhalten Sie eine saubere, direkte Webadresse ohne zusätzliche Zeichen oder unnötigen Ballast.
Warum sollte man eine .kim-Domain registrieren?
Eine .kim-Domain verschafft Ihnen einen Vorteil beim Aufbau einer namensbasierten Marke. Sie ist kurz, einfach und leicht einzugeben.
Und weil die Domain weniger stark frequentiert ist als .com, haben Sie eine bessere Chance, Ihren Wunschnamen zu sichern.
Sind Sie bereit, Ihren Namen online zu besitzen? Registrieren Sie noch heute Ihre .kim-Domain und erstellen Sie eine Website, die wirklich Ihnen gehört.