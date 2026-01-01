Was bedeutet eine .kim-Domain?

Diese Domain, die ursprünglich auf dem beliebten koreanischen Nachnamen „Kim“ basiert, erfreut sich weltweiter Beliebtheit. Sie eignet sich perfekt für Personen mit dem Namen Kim, Familienwebseiten, kreative Portfolios, Berater oder alle, die eine namensbasierte Webseite erstellen möchten.

Es eignet sich auch hervorragend für Marken oder Organisationen, die KIM als Abkürzung verwenden – so erhalten Sie eine saubere, direkte Webadresse ohne zusätzliche Zeichen oder unnötigen Ballast.