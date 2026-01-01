Was ist eine .gmbh-Domain?

Eine .gmbh-Domain ist eine geschützte Top-Level-Domain, die ausschließlich für offiziell als GmbH eingetragene Unternehmen bestimmt ist – eine Rechtsform, die der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) im deutschsprachigen Raum ähnelt. Nur verifizierte Unternehmen mit dieser Rechtsform können sie registrieren.

Diese Erweiterung verleiht Ihrem Unternehmen Glaubwürdigkeit, stärkt Ihren Unternehmensstatus und trägt dazu bei, dass Sie von der richtigen Zielgruppe gefunden werden. Ob lokal oder global – sie schafft von Anfang an Vertrauen.

Zeigen Sie mit Ihrer Domain, wie stark Ihr Unternehmen ist. Registrieren Sie noch heute Ihre .gmbh-Domain und beweisen Sie Ihren Kunden, dass sie bei uns in guten Händen sind.