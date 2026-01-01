.internationale Domain

Global werden. .international
33,99 €74 % SPAREN8,99 € /im 1. Jahr
Ob Sie in neue Märkte expandieren, multinationale Teams vernetzen oder eine grenzüberschreitende Marke aufbauen – mit dieser Domain-Endung wird Ihre internationale Ausrichtung schon vor dem ersten Klick deutlich.
Erschließen Sie sich globale Möglichkeiten mit einer .international-Domain
Wenn Ihr Unternehmen in mehreren Ländern tätig ist oder ein vielfältiges, weltweites Publikum anspricht, bietet Ihnen die .international-Domain eine Webadresse, die Ihre globale Reichweite widerspiegelt. Sie ist professionell, international und ideal für eine klare Markenpositionierung – besonders wertvoll für Branchen wie Logistik, Bildung, internationalen Handel oder globale Unternehmensberatung.
Sie können eine .international-Domain auch nutzen, um regionale Websites unter einem Dach zu vereinen, globale Initiativen zu fördern oder eine zentrale Anlaufstelle für Ihre internationalen Aktivitäten zu schaffen. Sie ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Domains, die wenig über Ihre Größe oder Ihre Ambitionen aussagen.
Von lokalen Wurzeln zu globalen Routen – sichern Sie sich Ihre .international-Domain
Eine .international-Domain steigert die Sichtbarkeit und das Vertrauen in Ihre Marke bei Nutzern weltweit. Sie signalisiert, dass Ihr Unternehmen für Kunden, Klienten und Partner überall erreichbar ist. Dies kann die Klickrate verbessern und Ihnen zu einem besseren Ranking bei internationalen Suchbegriffen verhelfen.
Wenn Ihre Domain Ihre Ausrichtung widerspiegelt, weiß Ihre Zielgruppe, was sie erwartet. Ob NGO, Reisebüro oder global agierendes E-Commerce-Unternehmen – .international gibt den Ton für Ihre Arbeitsweise an.
Von Branding bis SEO: Die Verwendung der .international-Domain sorgt für mehr Klarheit und Konsistenz in Ihrem Webauftritt. Sie erleichtert die internationale Vermarktung, eignet sich hervorragend für mehrsprachige Kampagnen und bietet eine solide Basis für zukünftiges Wachstum, ohne dass ein späteres Rebranding erforderlich ist.