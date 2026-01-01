Machen Sie Ihr Unternehmen mit einer .place-Domain bekannt.
22,99 €30 % SPAREN15,99 € /im 1. Jahr
Ideal für Reisen, Veranstaltungen, lokale Unternehmen oder Kreativzentren. Eine .place-Domain hilft Menschen, Sie schnell zu finden.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .place-Domain?
Eine .place-Domain ist eine flexible, ortsbezogene Webadresse, die sich ideal für Reiseziele, Gemeinschaften und Erlebnisse eignet. Ob Sie einen physischen Ort bewerben, eine digitale Plattform starten oder eine Online-Community aufbauen möchten – mit .place erhält Ihre Website einen aussagekräftigen Namen.
Es ist breit genug für kreative Nutzung, aber gleichzeitig spezifisch genug, um ein Gefühl von Verbundenheit, Identität und Sinn zu schaffen.
Warum eine .place-Domain wählen?
Eine .place-Domain verrät, wofür Sie stehen. Sie ist ortsbezogen und aussagekräftig. Sie suggeriert sofort ein Reiseziel, einen Veranstaltungsort oder einen Treffpunkt. Ideal für lokale Unternehmen und Reisemarken. Sie stärkt Ihre Verbindung zu einer Stadt, Region oder einem Konzept. Sie ist vielseitig. Sie eignet sich für stationäre Geschäfte, Online-Communities oder virtuelle Treffpunkte. Sie ist vielseitig einsetzbar.
Mit einer .place-Domain verleihen Sie Ihrem Online-Auftritt ein Gefühl von Präsenz und Zielstrebigkeit, das generische Domains nicht erreichen können.
Bereit, sich online einen eigenen Platz zu sichern? Registrieren Sie noch heute eine .place-Domain.
Domaininformationen für .place
TLD
.place
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €