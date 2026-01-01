Was ist eine .place-Domain?

Eine .place-Domain ist eine flexible, ortsbezogene Webadresse, die sich ideal für Reiseziele, Gemeinschaften und Erlebnisse eignet. Ob Sie einen physischen Ort bewerben, eine digitale Plattform starten oder eine Online-Community aufbauen möchten – mit .place erhält Ihre Website einen aussagekräftigen Namen.

Es ist breit genug für kreative Nutzung, aber gleichzeitig spezifisch genug, um ein Gefühl von Verbundenheit, Identität und Sinn zu schaffen.