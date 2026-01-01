New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
.place डोमेन क्या है?

.place डोमेन एक लचीला, स्थान-केंद्रित वेब पता है जो गंतव्यों, समुदायों और अनुभवों के लिए बनाया गया है। चाहे आप किसी भौतिक स्थल का प्रचार कर रहे हों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर रहे हों या ऑनलाइन समुदाय का निर्माण कर रहे हों, .place आपकी साइट को एक सार्थक नाम देता है।
यह रचनात्मक उपयोग के लिए पर्याप्त व्यापक है, फिर भी जुड़ाव, पहचान और उद्देश्य की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त विशिष्ट है।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.place डोमेन क्यों चुनें?

.place डोमेन लोगों को आपके बारे में जानकारी देगा।

  • यह स्थान-उन्मुख और सार्थक है। यह तुरंत किसी गंतव्य, स्थल या सभा स्थल का संकेत देता है।
  • यह स्थानीय व्यवसायों और यात्रा ब्रांडों के लिए एकदम सही है।
  • यह किसी शहर, क्षेत्र या अवधारणा से आपके जुड़ाव को मजबूत करता है।
  • यह बहुमुखी है। यह भौतिक स्थानों, ऑनलाइन समुदायों या आभासी बैठक स्थलों के लिए उपयुक्त है।
.place डोमेन के साथ एक ऐसी उपस्थिति और उद्देश्य की भावना जोड़ें जो सामान्य डोमेन प्रदान नहीं कर सकते।
ऑनलाइन अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? आज ही .place डोमेन रजिस्टर करें।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

.place के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.place
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

