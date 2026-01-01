.ist डोमेन के साथ अपनी जड़ों को प्रदर्शित करें
₹ 1,919.00 /पहला वर्ष
चाहे आप इस्तांबुल में कोई ब्रांड हों या स्थानीय स्तर पर कुछ बना रहे हों, .ist डोमेन आपकी वेबसाइट को एक प्रामाणिक पहचान देता है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.ist डोमेन क्या है?
.ist डोमेन इस्तांबुल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्थान-आधारित एक्सटेंशन है, जो दुनिया के सबसे गतिशील और रचनात्मक शहरों में से एक है। यह स्थानीय व्यवसायों, कलाकारों, स्टार्टअप्स या उन संगठनों के लिए आदर्श है जो शहर से अपने जुड़ाव को उजागर करना चाहते हैं।
चाहे आप कोई रेस्तरां चला रहे हों, कोई सांस्कृतिक परियोजना चला रहे हों या अपना व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बना रहे हों, एक .ist डोमेन आपको तुरंत इस्तांबुल के केंद्र में स्थापित कर देता है।
.ist डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
- यह शहर या उसके आसपास के दर्शकों को लक्षित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बेहतरीन है।
- यह संक्षिप्त और सार्थक है। यह स्पष्ट, स्थान-विशिष्ट और याद रखने में आसान है।
- यह पर्यटन, संस्कृति और व्यवसाय के लिए आदर्श है। आप इसका उपयोग कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सेवाओं को बेचने या अपनी कहानी साझा करने के लिए कर सकते हैं।
अपनी स्थानीय पहचान का जश्न मनाएं। .ist डोमेन आपके ब्रांड को इस्तांबुल की संस्कृति, ऊर्जा और प्रतिष्ठा से गर्वपूर्वक जोड़ता है।
.ist डोमेन के साथ स्थानीय स्तर पर प्रासंगिकता हासिल करें।