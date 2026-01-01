.ist डोमेन क्या है?

.ist डोमेन इस्तांबुल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्थान-आधारित एक्सटेंशन है, जो दुनिया के सबसे गतिशील और रचनात्मक शहरों में से एक है। यह स्थानीय व्यवसायों, कलाकारों, स्टार्टअप्स या उन संगठनों के लिए आदर्श है जो शहर से अपने जुड़ाव को उजागर करना चाहते हैं।

चाहे आप कोई रेस्तरां चला रहे हों, कोई सांस्कृतिक परियोजना चला रहे हों या अपना व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बना रहे हों, एक .ist डोमेन आपको तुरंत इस्तांबुल के केंद्र में स्थापित कर देता है।