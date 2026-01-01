New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
₹  4,709.0076% की बचत
₹  1,139.00 /पहला वर्ष

.academy स्कूलों, पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण के लिए एकदम सही नाम है - एक ऐसा नाम जो सिखाता भी है और प्रेरणा भी देता है।

.academy डोमेन क्या है?

.academy डोमेन उन संस्थानों, शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो ज्ञान साझा करने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन कोर्स चलाते हों, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हों या एजुकेशनल कम्युनिटी, यह डोमेन विजिटर्स को तुरंत बता देता है कि आपकी साइट किस बारे में है।
यह स्थानीय अकादमियों से लेकर वैश्विक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तक, संरचित शिक्षण अनुभव प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श है।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.academy डोमेन क्यों चुनें?

.academy डोमेन शिक्षण विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने में सहायक होता है। यह आपकी साइट के सीखने, शिक्षा या प्रशिक्षण पर केंद्रित होने का संकेत तुरंत देता है। यह स्कूलों, प्लेटफॉर्मों और प्रशिक्षकों को व्यावसायिकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह शिक्षा से संबंधित खोज शब्दों के लिए आपकी साइट की रैंकिंग बेहतर करने में मदद करता है। ul>
.academy डोमेन भी अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है, चाहे आप एक पारंपरिक संस्थान हों, विशिष्ट कार्यक्रम हों या डिजिटल लर्निंग ब्रांड हों।
