.academy डोमेन क्यों चुनें?

.academy डोमेन शिक्षण विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने में सहायक होता है। यह आपकी साइट के सीखने, शिक्षा या प्रशिक्षण पर केंद्रित होने का संकेत तुरंत देता है। यह स्कूलों, प्लेटफॉर्मों और प्रशिक्षकों को व्यावसायिकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह शिक्षा से संबंधित खोज शब्दों के लिए आपकी साइट की रैंकिंग बेहतर करने में मदद करता है।

.academy डोमेन भी अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है, चाहे आप एक पारंपरिक संस्थान हों, विशिष्ट कार्यक्रम हों या डिजिटल लर्निंग ब्रांड हों।

.academy डोमेन के साथ ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें।