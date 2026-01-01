.codes डोमेन वाले डेवलपर्स से बात करें
.codes डोमेन डेवलपर्स, तकनीकी ब्लॉगर्स या डिस्काउंट प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर या बचत साझा करने के लिए बहुत अच्छा है।
कोड को खोलें
चाहे आप छोटे-छोटे कोड के अंश प्रकाशित कर रहे हों, कोडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हों या टूल साझा कर रहे हों, .codes डोमेन आपकी साइट को एक स्मार्ट, उद्देश्यपूर्ण पहचान देता है जो तकनीकी दर्शकों के साथ तुरंत जुड़ जाती है।
GitHub पोर्टफोलियो और API डॉक्यूमेंटेशन साइटों के अलावा, यह एक्सटेंशन शैक्षिक प्लेटफार्मों, आंतरिक विकास उपकरणों, रिपॉजिटरी और भाषाओं, फ्रेमवर्क या कोड-शेयरिंग के इर्द-गिर्द बने समुदायों के लिए भी एकदम सही है।
.codes डोमेन नाम क्यों पंजीकृत करें?
.codes डोमेन आपके दर्शकों को यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए – कोड-केंद्रित सामग्री, उपकरण या सेवाएं। यह अधिक वर्णनात्मक और लक्षित होने के कारण आपको सामान्य तकनीकी डोमेन से अलग पहचान बनाने में मदद करता है।
यह संक्षिप्त, लचीला और व्यापक रूप से उपलब्ध है - जिससे आपको बिना किसी समझौते के अपने प्रोजेक्ट को ब्रांड करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है।
आज ही अपना .codes डोमेन रजिस्टर करें और अपनी तकनीकी उपस्थिति को एक ऐसा नाम दें जिस पर डेवलपर्स भरोसा करते हैं।