.pub डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट को सबसे लोकप्रिय स्थान बनाएं।
₹ 4,099.0030% की बचत₹ 2,879.00 /पहला वर्ष
.pub डोमेन पब और प्रकाशकों दोनों के लिए समान रूप से उपयुक्त है; .pub डोमेन पेय पदार्थों, कार्यक्रमों या प्रकाशनों को प्रदर्शित करता है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.pub डोमेन क्या होता है?
सामाजिक समारोहों और सामुदायिक स्थानों से जुड़ाव के कारण, .pub डोमेन उन वेबसाइटों के लिए एकदम सही है जो नाइटलाइफ़, इवेंट्स, संगीत और "मज़ेदार" हर चीज़ पर केंद्रित हैं।
यह "प्रकाशन" का संक्षिप्त रूप भी है, इसलिए यह डोमेन एक्सटेंशन ब्लॉग, पत्रिकाओं और मीडिया आउटलेट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्रकाशन से संबंधित या सामग्री-आधारित किसी भी प्लेटफॉर्म को दर्शाने का एक मजेदार और यादगार तरीका है।
.pub डोमेन क्यों रजिस्टर करें?
.pub डोमेन आपके वेब पते को एक पहचान में बदल देता है। यह तुरंत लोगों को बताता है कि आप मौज-मस्ती, मेलजोल और मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं।
चाहे आप बार चला रहे हों, ब्लॉग लिख रहे हों या कम्युनिटी साइट, .pub डोमेन आपको अपनी पहचान बनाने और आसानी से खोजे जाने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात? इस पर कोई क्षेत्रीय प्रतिबंध नहीं है।
आज ही अपना .pub डोमेन प्राप्त करें और अपने अनूठे स्थान को प्रदर्शित करें।