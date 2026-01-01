.sale डोमेन के साथ ध्यान आकर्षित करें
ई-कॉमर्स, सीमित समय के ऑफर या प्रमोशनल कैंपेन – .sale डोमेन ग्राहकों को यह बताता है कि कोई बढ़िया डील उपलब्ध है।
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.sale डोमेन क्या है?
.sale डोमेन आगंतुकों को स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए: कोई उत्पाद उपलब्ध है और वह खरीदने के लिए तैयार है। चाहे आप ऑनलाइन स्टोर चलाते हों, मौसमी प्रमोशन का प्रबंधन करते हों या रियायती उत्पादों को प्रदर्शित करना चाहते हों, यह डोमेन आपके ऑफ़र को सबसे आगे रखता है।
यह उन ब्रांडों के लिए आदर्श है जो सीधे, स्पष्ट और आसानी से खोजे जाने योग्य होना चाहते हैं, खासकर अधिक भीड़भाड़ वाले खरीदारी के समय के दौरान।
.sale डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
.sale डोमेन ट्रैफ़िक और ध्यान आकर्षित करता है।
- यह प्रचार के लिए एकदम सही है।
- यह आपके डोमेन नाम में ही एक सशक्त कॉल टू एक्शन के साथ तात्कालिकता पैदा करता है।
- यह एसईओ लक्ष्यीकरण में सुधार करता है - यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक है जो बिक्री, छूट या विशेष सौदों की तलाश कर रहे हैं।
.sale डोमेन के साथ ग्राहकों को आकर्षित करें और उन्हें अपनी साइट पर जल्दी लाएं।
आज ही .sale डोमेन के साथ अपना सौदा पूरा करें।
.sale के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.sale
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44