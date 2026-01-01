अपने व्यावसायिक साख को .mba डोमेन के साथ काम में लाएं।
यह व्यवसाय जगत में स्नातकों, कार्यक्रमों और पेशेवरों के लिए एक डोमेन है।
.mba डोमेन क्यों रजिस्टर करें?
एक सुव्यवस्थित, करियर-केंद्रित वेब उपस्थिति बनाएं जो आपकी विशेषज्ञता को उजागर करे।
- अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करें – आगंतुकों को बताएं कि आप एमबीए स्तर का दृष्टिकोण रखते हैं या प्रदान करते हैं।
- एक पेशेवर ब्रांड बनाएं – एक ऐसा डोमेन चुनें जो नेतृत्व, विश्वसनीयता और शिक्षा का संकेत देता हो।
- स्पष्ट और लक्षित डोमेन नाम के साथ ग्राहकों, नियोक्ताओं या छात्रों तक पहुंचें।
- व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, एमबीए कार्यक्रमों, पूर्व छात्र नेटवर्क या व्यावसायिक ब्लॉग के लिए बिल्कुल उपयुक्त।
.mba डोमेन क्या है?
.mba एक्सटेंशन एक उच्च स्तरीय डोमेन है जिसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री प्राप्त करने वाले पेशेवरों और उन्हें सहयोग देने वाले संस्थानों और नेटवर्कों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, बिजनेस स्कूलों को बढ़ावा देने या वैचारिक नेतृत्व साझा करने के लिए आदर्श है।
चाहे आप कोई कंसल्टेंसी बना रहे हों, अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर रहे हों या किसी विश्वविद्यालय कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, .mba आपके डोमेन को तुरंत फोकस और विश्वसनीयता प्रदान करता है।
अपनी शिक्षा को ऑनलाइन काम में लगाएं। आज ही अपना .mba डोमेन रजिस्टर करें और प्रभावशाली नेतृत्व करें।
.mba के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.mba
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44