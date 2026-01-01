.mba डोमेन क्या है?

.mba एक्सटेंशन एक उच्च स्तरीय डोमेन है जिसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री प्राप्त करने वाले पेशेवरों और उन्हें सहयोग देने वाले संस्थानों और नेटवर्कों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, बिजनेस स्कूलों को बढ़ावा देने या वैचारिक नेतृत्व साझा करने के लिए आदर्श है।

चाहे आप कोई कंसल्टेंसी बना रहे हों, अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर रहे हों या किसी विश्वविद्यालय कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, .mba आपके डोमेन को तुरंत फोकस और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

अपनी शिक्षा को ऑनलाइन काम में लगाएं। आज ही अपना .mba डोमेन रजिस्टर करें और प्रभावशाली नेतृत्व करें।