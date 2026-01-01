.lu डोमेन के साथ लक्ज़मबर्ग के बाज़ार पर कब्ज़ा करें
₹ 1,749.0010% की बचत₹ 1,569.00 /पहला वर्ष
सही .lu डोमेन ढूंढें और लक्ज़मबर्ग में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करें।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.lu डोमेन क्या है?
.lu लक्ज़मबर्ग का कंट्री-कोड डोमेन है, जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा एक बहुभाषी राष्ट्र है। हालांकि यह लक्ज़मबर्ग से निकटता से संबंधित है, कोई भी व्यक्ति स्थान की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से .lu डोमेन पंजीकृत और उपयोग कर सकता है।
लक्समबर्ग के बाजार को लक्षित करने के लिए आज ही एक .lu टीएलडी पंजीकृत करें, और धीरे-धीरे अपने परिचालन को इसके पड़ोसी यूरोपीय देशों में विस्तारित करें।
.lu डोमेन क्यों चुनें?
- लक्ज़मबर्ग का कंट्री कोड, एक समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत बाज़ार में विश्वसनीय
- दुनिया भर में किसी के लिए भी खुला, निवास की आवश्यकता नहीं
- लक्ज़मबर्ग के व्यावसायिक वातावरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है
- यूरोपीय संघ में वित्त, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए बेहतरीन