.lu डोमेन क्या है?

.lu लक्ज़मबर्ग का कंट्री-कोड डोमेन है, जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा एक बहुभाषी राष्ट्र है। हालांकि यह लक्ज़मबर्ग से निकटता से संबंधित है, कोई भी व्यक्ति स्थान की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से .lu डोमेन पंजीकृत और उपयोग कर सकता है।

लक्समबर्ग के बाजार को लक्षित करने के लिए आज ही एक .lu टीएलडी पंजीकृत करें, और धीरे-धीरे अपने परिचालन को इसके पड़ोसी यूरोपीय देशों में विस्तारित करें।