.design डोमेन के साथ अपनी पहचान बनाएं
₹ 6,689.7730% की बचत₹ 4,707.37 /पहला वर्ष
क्रिएटिव लोगों, स्टूडियो और डिजाइन-केंद्रित ब्रांडों के लिए बिल्कुल सही, एक .design डोमेन तुरंत दुनिया को बताता है कि आप क्या करते हैं - और आप इसके बारे में कितने गंभीर हैं।
आपका पोर्टफोलियो, आपका ब्रांड
.design डोमेन के साथ एक रचनात्मक पेशेवर के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करें। चाहे आप अपने नवीनतम प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर रहे हों या डिज़ाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हों, यह आपके नाम को आपके विशिष्ट क्षेत्र से जोड़ने का एक स्मार्ट तरीका है।
.design डोमेन आपके काम को वह पहचान दिलाता है जिसके वह हकदार है। janedoe.design जैसा वेब एड्रेस संभावित ग्राहकों और सहयोगियों को यह बताता है कि आप किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं – इससे पहले कि वे आपकी वेबसाइट पर आएं।
.design के साथ अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं
जब हर फ्रीलांसर और व्यवसाय ऑनलाइन है, तो डोमेन नाम अक्सर वह पहला माध्यम होता है जिसके जरिए लोग आपके ब्रांड से जुड़ते हैं। इसलिए, एक .design डोमेन का इस्तेमाल करें जो तुरंत एक पहचान बनाए और आपके रचनात्मक फोकस को दर्शाए।
सामान्य डोमेन एक्सटेंशन के विपरीत, .design विशेष रूप से रचनात्मक लोगों के लिए बनाया गया है। अपने पोर्टफोलियो को सशक्त बनाएं और एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो आपको अपने देश जैसा लगे।
आज ही अपना .design डोमेन सुरक्षित करें – इससे पहले कि कोई और इसे अपना बना ले, एक ऐसा ब्रांड प्राप्त करें जो पूरी तरह से आपका हो।