.design के साथ अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं

जब हर फ्रीलांसर और व्यवसाय ऑनलाइन है, तो डोमेन नाम अक्सर वह पहला माध्यम होता है जिसके जरिए लोग आपके ब्रांड से जुड़ते हैं। इसलिए, एक .design डोमेन का इस्तेमाल करें जो तुरंत एक पहचान बनाए और आपके रचनात्मक फोकस को दर्शाए।

सामान्य डोमेन एक्सटेंशन के विपरीत, .design विशेष रूप से रचनात्मक लोगों के लिए बनाया गया है। अपने पोर्टफोलियो को सशक्त बनाएं और एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो आपको अपने देश जैसा लगे।

आज ही अपना .design डोमेन सुरक्षित करें – इससे पहले कि कोई और इसे अपना बना ले, एक ऐसा ब्रांड प्राप्त करें जो पूरी तरह से आपका हो।