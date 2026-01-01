अपने क्लासरूम को .education डोमेन के साथ खोलें
₹ 3,579.0044% की बचत₹ 2,009.00 /पहला वर्ष
चाहे आप फ्रीलांस ट्यूटर के रूप में काम करते हों या स्कूल चलाते हों, .education डोमेन आपकी सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकदम सही है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.education डोमेन क्या है?
.education एक टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है जो शिक्षा क्षेत्र में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति को दर्शाता है। कोई भी इस डोमेन एक्सटेंशन को रजिस्टर कर सकता है – चाहे आप अंग्रेजी, गायन, कोडिंग या नृत्य सिखाते हों। यह .education को .edu डोमेन का एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, जो केवल मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए उपलब्ध है।
आज ही अपना .education डोमेन नाम पंजीकृत करें और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं।
.education डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
स्कूलों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्मों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। सभी के लिए खुला, कोई सख्त पात्रता आवश्यकताएँ नहीं। शिक्षा क्षेत्र में तुरंत ही अपनी विश्वसनीयता स्थापित करता है। छात्रों, अभिभावकों और पेशेवरों के साथ विश्वास स्थापित करता है।