.education डोमेन क्या है?

.education एक टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है जो शिक्षा क्षेत्र में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति को दर्शाता है। कोई भी इस डोमेन एक्सटेंशन को रजिस्टर कर सकता है – चाहे आप अंग्रेजी, गायन, कोडिंग या नृत्य सिखाते हों। यह .education को .edu डोमेन का एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, जो केवल मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए उपलब्ध है।

आज ही अपना .education डोमेन नाम पंजीकृत करें और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं।