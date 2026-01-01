.pk डोमेन क्या होता है?

.pk डोमेन पाकिस्तान का एक प्रमुख कंट्री कोड डोमेन (ccTLD) है – जो एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाज़ार है। अपने .pk डोमेन के साथ, आप पाकिस्तानियों पर सही प्रभाव डालेंगे और दिखाएंगे कि आपका व्यवसाय इस बाज़ार के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, स्थानीय खोजों में आपकी रैंकिंग भी बेहतर होगी, क्योंकि .pk एक्सटेंशन Google को बताता है कि आपकी वेबसाइट पाकिस्तान में संचालित होती है।

आज ही .pk डोमेन रजिस्टर करें और पाकिस्तान के लिए एक स्थानीयकृत वेबसाइट लॉन्च करें।