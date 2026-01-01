Was ist eine .pk-Domain?

Eine .pk-Domain ist eine Top-Level-Domain (ccTLD) für Pakistan – einen großen und wachsenden Markt. Mit Ihrer eigenen .pk-Domain hinterlassen Sie bei pakistanischen Kunden den richtigen Eindruck und zeigen, dass Ihr Unternehmen sich für diesen Markt engagiert. Zudem erzielen Sie ein besseres Ranking bei lokalen Suchanfragen, da die .pk-Endung Google signalisiert, dass Ihre Website in Pakistan ansässig ist.

Registrieren Sie noch heute eine .pk-Domain und starten Sie eine lokalisierte Website für Pakistan.