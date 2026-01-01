Präsentieren Sie Ihre Autorität mit einer .holdings-Domain
65,99 €30 % SPAREN45,99 € /im 1. Jahr
Für Investoren, Finanzexperten oder Unternehmen vermittelt eine .holdings-Domain Vertrauen und Professionalität.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .holdings-Domain?
Eine .holdings-Domain ist für Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Immobilien, Vermögensverwaltung, Unternehmensbeteiligungen oder auch Kryptowährungen konzipiert. Sie ist eine klare und aussagekräftige Wahl für Unternehmen, die Vermögenswerte, Portfolios oder Tochtergesellschaften unter einer Marke verwalten.
Stärken Sie Ihre Autorität mit einer Domain, die Stabilität und Kompetenz vermittelt.
Warum sollte man sich für eine .holdings-Domain entscheiden?
Treffen Sie eine kluge Entscheidung mit einer .holdings-Domain.
- Positionieren Sie Ihre Marke sofort als ernstzunehmenden Akteur im Investment- oder Unternehmensmanagement.
- Etablieren Sie Ihre Domain als dauerhafte Basis für alle zugehörigen Unternehmen.
- Sie können den Domainnamen wählen, der dem offiziellen Namen oder der Abkürzung Ihres Unternehmens entspricht.
Eine .holdings-Domain hinterlässt einen starken ersten Eindruck bei Kunden, Investoren und Partnern.
Stärken Sie Ihre finanzielle Präsenz mit einer .holdings-Domain.