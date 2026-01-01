Was bedeutet eine .zone-Domain?

Die .zone-Erweiterung eignet sich hervorragend für Foren, Hilfezentren, kreative Portfolios, Lernplattformen, Entwickler-Sandboxes, Wellness-Ressourcen oder jede Website, die um ein zentrales Thema oder eine bestimmte Zielgruppe herum aufgebaut ist.

Es eignet sich auch gut für Landingpages, interne Tools oder Markenbereiche, die ein größeres Unternehmen unterstützen.