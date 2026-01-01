Verdienen Sie Gold mit einer .money-Domain
38,99 €77 % SPAREN8,99 € /im 1. Jahr
Eine intelligente und unkomplizierte Domain für alles rund um Finanzen, Budgetplanung und Investitionen.
Warum sollte man eine .money-Domain registrieren?
Schaffen Sie eine Marke, die leicht zu merken und unmöglich falsch zu interpretieren ist.
- Klarstellen Sie Ihre Nische – machen Sie Ihren Besuchern klar, dass sich Ihre Website um Finanzen dreht – ganz ohne Rätselraten.
- Schaffen Sie sofortiges Vertrauen – nutzen Sie eine Domain, die seriös, professionell und finanzorientiert klingt.
- Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen und die Interaktion mit einer suchmaschinenoptimierten Domainendung.
- Ideal für Blogs, Fintech-Unternehmen, Budgetierungstools, Kryptowährungen oder Finanzdienstleistungen.
Was ist eine .money-Domain?
Eine .money-Domain ist eine auf Finanzen spezialisierte Top-Level-Domain, die sich an alle richtet, die im Finanzbereich arbeiten, darüber schreiben oder Tools für Finanzthemen entwickeln. Sie ist ideal für Berater, Blogger im Bereich persönliche Finanzen, Investoren, Fintech-Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
Diese Erweiterung sorgt für mehr Klarheit, verbessert die Einprägsamkeit und stärkt Ihre Autorität – egal ob Sie ein neues Tool auf den Markt bringen oder clevere Tipps für das Cashflow-Management weitergeben.
Entwickeln Sie eine Marke, die über Geld spricht – und es ernst meint.
Domaininformationen für .money
TLD
.money
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €