Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Verdienen Sie Gold mit einer .money-Domain

38,99  €77 % SPAREN
8,99  € /im 1. Jahr

Eine intelligente und unkomplizierte Domain für alles rund um Finanzen, Budgetplanung und Investitionen.

.money
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum sollte man eine .money-Domain registrieren?

Schaffen Sie eine Marke, die leicht zu merken und unmöglich falsch zu interpretieren ist.
  • Klarstellen Sie Ihre Nische – machen Sie Ihren Besuchern klar, dass sich Ihre Website um Finanzen dreht – ganz ohne Rätselraten.
  • Schaffen Sie sofortiges Vertrauen – nutzen Sie eine Domain, die seriös, professionell und finanzorientiert klingt.
  • Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen und die Interaktion mit einer suchmaschinenoptimierten Domainendung.
  • Ideal für Blogs, Fintech-Unternehmen, Budgetierungstools, Kryptowährungen oder Finanzdienstleistungen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .money-Domain?

Eine .money-Domain ist eine auf Finanzen spezialisierte Top-Level-Domain, die sich an alle richtet, die im Finanzbereich arbeiten, darüber schreiben oder Tools für Finanzthemen entwickeln. Sie ist ideal für Berater, Blogger im Bereich persönliche Finanzen, Investoren, Fintech-Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
Diese Erweiterung sorgt für mehr Klarheit, verbessert die Einprägsamkeit und stärkt Ihre Autorität – egal ob Sie ein neues Tool auf den Markt bringen oder clevere Tipps für das Cashflow-Management weitergeben.
Entwickeln Sie eine Marke, die über Geld spricht – und es ernst meint.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .money

TLD
.money
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

