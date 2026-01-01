Fügen Sie mit einer .plus-Domain etwas Besonderes hinzu.
Eine .plus-Domain eignet sich ideal für Marken, Kreative oder Abonnementdienste, die einen Mehrwert oder exklusive Inhalte anbieten.
Was bedeutet eine .plus-Domain?
Die .plus-Erweiterung eignet sich gut für Abonnementdienste, App-Upgrades, E-Commerce-Marken, Treueprogramme und sogar für Einzelpersonen oder Kreative, die Wachstum, Extras oder Exklusivität hervorheben möchten.
Es eignet sich auch hervorragend für Marken, die bereits „Plus“ in ihrem Namen verwenden – jetzt können Sie Ihre Domain ohne Kompromisse an Ihre Markenidentität anpassen.
Warum sollte man eine .plus-Domain registrieren?
Eine .plus-Domain steigert die Markenattraktivität sofort. Sie ist kurz, prägnant und signalisiert, dass Ihr Angebot über die Grundlagen hinausgeht – sei es Content, Service oder Community.
Es ist außerdem flexibel, sodass Sie es für nahezu jede Branche und jeden Zweck nutzen können. Und da es weniger stark frequentiert ist als .com, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie genau den gewünschten Namen erhalten.
Verbessern Sie Ihre Online-Präsenz. Registrieren Sie noch heute Ihre .plus-Domain und geben Sie Ihrer Marke den verdienten Schub.