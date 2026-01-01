Präsentieren Sie sich auf Indiens digitaler Landkarte mit einer .ind.in-Domain.
8,99 €22 % SPAREN6,99 € /im 1. Jahr
Eine persönliche Domain für Einzelpersonen, Freiberufler und Kreative in ganz Indien.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum sollte man sich für eine .ind.in-Domain entscheiden?
Schaffen Sie eine starke Online-Identität mit lokalem Bezug.
"
- Bauen Sie eine unverwechselbare, professionelle und auf Indien ausgerichtete persönliche Marke auf.
- Sichern Sie sich eine eigene Domain, die oft leichter verfügbar ist als globale Optionen.
- Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit und Relevanz für indische Nutzer und Suchmaschinen.
- Nutzen Sie sie für Portfolios, Blogs, Lebensläufe oder professionelle Landingpages.
Was ist eine .ind.in-Domain?
Eine .ind.in-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain, die für Privatpersonen in Indien konzipiert wurde. Sie eignet sich perfekt für Freiberufler, Studierende, Kreative und Berufstätige, die eine individuelle Online-Präsenz aufbauen möchten, die sowohl ihre Identität als auch ihren Standort widerspiegelt.
Egal, ob Sie ein Portfolio aufbauen, einen Blog starten oder einfach nur Ihren Namen online sichern möchten, .ind.in bietet Ihnen eine einzigartige und glaubwürdige Plattform, die direkt indische Zielgruppen anspricht.
Setzen Sie ein Zeichen mit einer Domain, die Ihnen ganz allein gehört. Registrieren Sie Ihre .ind.in-Domain noch heute und starten Sie sorgenfrei online.