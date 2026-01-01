Steigern Sie Anmeldungen und Downloads mit einer .software-Domain
Registrieren Sie eine .software-Domain für Ihre SaaS-Lösung oder Ihre App-Entwicklungsagentur.
Erleichtern Sie sich das Leben mit .software
Von der Online-Essensbestellung bis zum Tracking von Fitnessaktivitäten – Apps erleichtern vieles. Unternehmenssoftware wie CRM-Systeme und Marketing-Automatisierungstools haben zudem unzähligen Organisationen geholfen, ihre Produktivität zu steigern.
Programmierer und App-Entwickler können sich jetzt mit .software-Domains im wettbewerbsintensiven Technologiesektor abheben. Registrieren Sie noch heute Ihre .software-Domain und zeigen Sie, wie Ihre Software das Leben Ihrer Zielgruppe positiv verändern kann.
Warum eine .software-Domain wählen?
Ob Sie ein erfahrener Softwareentwickler oder ein Student sind, der mit Programmierung seinen Lebensunterhalt verdienen möchte: .software ist die perfekte Domain, um Ihre besten Arbeiten zu präsentieren. Nutzer erkennen auf einen Blick, dass Ihre Website Softwarelösungen anbietet.
Im Vergleich zu gängigen Top-Level-Domains wie .com und .net sind branchenspezifische Endungen wie .software auch leichter zu merken. Experimentieren Sie mit Domain-Hacks wie kevinbuilds.software, marketing.software oder reviewsofbest.software, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.