Wachsen Sie organisch mit einer .bio-Domain
Die perfekte Ergänzung für Ihre umweltfreundliche Website oder Ihre Biografie-Website.
Was ist eine .bio-Domain?
Die Endung .bio, kurz für Biologie, ist die naheliegende Webadresse für Wissenschaftler, Ärzte, Tierschützer, Landwirte, Bio-Lebensmittelproduzenten und alle, die sich für ein ökologisches Leben interessieren.
Wenn Sie sich dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, registrieren Sie noch heute eine .bio-Domain und teilen Sie Ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeit.
Warum eine .bio-Domain wählen?
- Ideal für persönliche Profile, Portfolios und „Link in Bio“-Seiten
- Offen für alle, keine Einschränkungen
- Auch relevant für die Biotechnologie-, Wissenschafts- und Umweltbranche
- Kurz, einprägsam und leicht zu branden
- Perfekt für Kreative, Influencer und Fachleute, die ihre persönliche Identität aufbauen.