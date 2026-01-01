Sonnenschein statt Tabellenkalkulationen

Diese Erweiterung eignet sich perfekt für Reisebüros, Tourismusverbände, Ferienwohnungsplattformen, Lifestyle-Blogger, Urlaubsläden, Eventplaner und alle, die saisonale Produkte oder Urlaubsideen anbieten.

Es eignet sich auch hervorragend für persönliche Projekte wie Hochzeitswebseiten, Seiten für Klassentreffen oder jährliche Veranstaltungsplattformen, auf denen sich Menschen (digital oder persönlich) zum Feiern versammeln.